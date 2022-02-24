晶片股現見底回升格局 ASM太平洋522短綫完勝中芯國際981、華虹1347？

中芯國際（00981）今午跌近3%、華虹半導體（01347）跌逾3%、ASM太平洋（00522）則逆市造好升近1%。三隻晶片股中，中芯及ASM太平洋已公布頗理想的業績，怎揀選？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，中資晶片股已進入見底回升走勢，短期稍為睇好ASM太平洋，技術形態或現突破，咩位買入？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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https://inews.hket.com/article/3182920
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