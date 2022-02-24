Tesla（TSLA.US）愈回調愈抵買？即睇短綫策略部署

Tesla（TSLA.US）隔晚急挫7%，失守800美元關，收報764.04美元，盤後未止跌，續跌逾2%。Tesla跌穿800美元是否買入時機？高位持貨可否加注？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，短綫可等回調至600至700美元留意有否支持，欲知詳細短綫策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》俄烏戰雲未散大市跌完未 商品股繼續強勢可跟入？**

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