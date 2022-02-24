標指睇技術走勢或再跌逾600點 黃耀宗：料於3月反彈至9月

標普500指數短期利淡，跌穿4300點，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析技術走勢，指標指仍有600點量度跌幅，不過參考歷史數據，很大機會於3月反彈足足半年！想聽標指走勢詳細分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》俄烏戰雲未散大市跌完未 商品股繼續強勢可跟入？**

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