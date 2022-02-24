【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）

潛力股精選

滙豐（00005）今日跌逾3%，回吐至56元水平。美國聯儲局官員隔晚突然轉鷹，俄羅斯攻入烏克蘭，能源價格抽升，通脹風險高，增加息壓力。獨立股評人梁耀康（Dave）睇好滙豐受惠宏觀環境，業績不明朗因素已掃除，加上派息、回購等利好因素，建議投資者可睇位分注買入，想知買入價位及策略，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET講股通》梁耀康：避險vs加息**

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