滙豐005續跌近半成 短炒夠鐘散水、中長綫入場撈貨時機？

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滙豐（00005）今早股價回吐近半成，低見53.2元。滙豐ADR隔晚延續港股上日跌勢，率先失守55元關，較上日收市跌3%，滙豐短炒響起散水訊號？今年加息年，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指未有貨中長綫可部署入場，策略如何？立即點擊收看/收聽。

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