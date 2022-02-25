恒指一度創年內低位 黃偉豪：港股現時估值平、可考慮入場撈貨

俄烏戰雲不散，港股今早先升後倒跌，恒指開市升6點，報22908點，早段一度跌128點，報22773點，創年內低位。港股下行壓力大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指現水平為恒指關鍵位，不過港股現時估值平，可考慮入場撈貨，原因是甚麼？俄烏實際對港股影響有多大？立即點擊收看/收聽。

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