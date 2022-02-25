港交所（00388）公布業績欠驚喜 短期再下試320元？

港交所（00388）昨公布業績，去年盈利創新高，惟第四季按年倒退8.58%，按季則跌17.74%。連日積弱的港交所，今早稍稍反彈至401元即向下走，中午收市跌不足1%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指港交所受市況拖累，業績欠驚喜，跌破430元至480元區間後回調頗深，短期或會反彈，甚麼價位買入？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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https://inews.hket.com/article/3182920
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