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Mirror帶動公司業績 香港電訊（06823）電盈（00008）揀邊隻？

香港電訊（06823）及電訊盈科（00008）公布去年全年業績，

香港電訊（06823）收入上升但純利下跌，而電訊盈科成功扭虧轉盈，旗下ViuTV免費電視業務明顯提升，收入增1.5倍。而香港電訊的5G計劃亦因Mirror帶動而大幅上升。Mirror效應成功帶動兩間公司的業績，究竟邊一隻更值得買入？立即點擊收看／收聽

 

**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？  滙豐業績前瞻部署**

https://inews.hket.com/article/3182920

香港電訊－SS（06823） 電訊 Mirror 電訊盈科（00008）
今日 12:44
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Mirror帶動公司業績 香港電訊（06823）電盈（00008）揀邊隻？

香港電訊（06823）及電訊盈科（00008）公布去年全年業績，

香港電訊（06823）收入上升但純利下跌，而電訊盈科成功扭虧轉盈，旗下ViuTV免費電視業務明顯提升，收入增1.5倍。而香港電訊的5G計劃亦因Mirror帶動而大幅上升。Mirror效應成功帶動兩間公司的業績，究竟邊一隻更值得買入？立即點擊收看／收聽

 

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