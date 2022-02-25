Mirror帶動公司業績 香港電訊（06823）電盈（00008）揀邊隻？

香港電訊（06823）及電訊盈科（00008）公布去年全年業績，

香港電訊（06823）收入上升但純利下跌，而電訊盈科成功扭虧轉盈，旗下ViuTV免費電視業務明顯提升，收入增1.5倍。而香港電訊的5G計劃亦因Mirror帶動而大幅上升。Mirror效應成功帶動兩間公司的業績，究竟邊一隻更值得買入？立即點擊收看／收聽

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