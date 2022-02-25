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【ET開市直擊】（精華）阿里巴巴（09988）持續低殘 短線部署得唔得？

阿里巴巴（09988）股價持續走下坡。公司昨日公佈業績，上季收入增長再放緩，按年僅增長10%，為2014年赴美上市以來最低增速。隔晚外圍如換算港股，一度驚見跌穿100元。股價今日靠穩，半日1％。究竟股價短期會否再下試100元水平關口？現時股價又是否適宜短炒？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析？立即點擊收看/收聽。

 

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https://inews.hket.com/article/3188085

 

港股 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
今日 13:15
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