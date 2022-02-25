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中海油883有機會加注？ 黃偉豪：高位波幅大不宜高追

中海油（00883）今午跌逾2%。石油股受俄烏地緣政治影響，有機會直撲100美元大關。已升越150天綫的中海油，現價可否高位追貨？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指石油儲備有機會釋放，料中海油於高位波動性較大，無貨者不宜高追，有貨者若跌穿20天綫宜減磅保住利潤。詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

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中國海洋石油（00883） 地緣政治 石油
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中海油（00883）今午跌逾2%。石油股受俄烏地緣政治影響，有機會直撲100美元大關。已升越150天綫的中海油，現價可否高位追貨？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指石油儲備有機會釋放，料中海油於高位波動性較大，無貨者不宜高追，有貨者若跌穿20天綫宜減磅保住利潤。詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

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