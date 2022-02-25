商湯（00020）被擺烏龍連基金都唔要貨？ 黃偉豪教你睇短期支持位！

商湯（00020）今午升逾1%。經歷恒指公司擺烏龍，計錯其恒生科技指數比重事件後，已高位追入的投資者如何是好？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）謂，商湯業務較獨特，AI業務以商戶客為主，兼且同時被納入恒生綜合指數，預計七至八月北水可買此股，宜中綫持有，短期防守位為何？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？ 滙豐業績前瞻部署**
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