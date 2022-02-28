「回南天」殺到，「濕𣲷𣲷」的天氣令到牆壁、地板和天花都「流淚」，家中每個角落都無一倖免。一不留神更會惹來霉菌，心情大打折扣，同時暗藏健康危機。加上疫情肆虐，病毒無聲無息竄入家中，防不勝防。靚太在面對多重夾擊下，究竟有何法寶可以改善家居的空氣質素，同時又能除濕，締造清新乾爽的舒適環境。
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「回南天」殺到，「濕𣲷𣲷」的天氣令到牆壁、地板和天花都「流淚」，家中每個角落都無一倖免。一不留神更會惹來霉菌，心情大打折扣，同時暗藏健康危機。加上疫情肆虐，病毒無聲無息竄入家中，防不勝防。靚太在面對多重夾擊下，究竟有何法寶可以改善家居的空氣質素，同時又能除濕，締造清新乾爽的舒適環境。
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【靚太安樂窩】伊萊克斯UltimateHome2合為1空氣淨化抽濕機 一機高效淨化吸濕無懼病菌入侵
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