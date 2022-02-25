金屬資源股揀金定鋁？ 中國鋁業（02600）較落後可追

紫金礦業（02899）、江西銅（00358）及中國鋁業（02600）今午齊跌1%至2%。近期金屬資源股紛紛受追捧，金、鋁價格節節上升之下，以上三隻股份邊隻仲有較多水位？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）推介大家買中國鋁業，皆因此股較落後可追，上望幾多？止蝕位又為何？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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