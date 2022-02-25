俄烏開戰會否觸發第三次世界大戰？話你知機會有幾大

俄羅斯攻入烏克蘭，以飛彈空襲烏克蘭，切爾諾貝爾核電站淪陷，俄軍向烏克蘭首都基輔進攻，美國和歐洲擴大對俄羅斯的制裁，但被外界質疑力度欠奉，烏克蘭10萬人逃離家園，首日137名烏克蘭公民死亡，俄烏開火會否觸發第三次世界大戰？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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