抗癌勇士龔黃螢敏（Linda），沒有被病人的身份打倒人生，抗癌至今12年，過了確診末期癌症最難熬的第一年，大步欖過的她堅持繼續行善，一直至今。Linda沒忘記曾囑咐孩子要做個好人，身教孩子去行善，成為寄養家庭，並創立了結合環保與助人理念的「愛心二手站」。
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抗癌勇士龔黃螢敏（Linda），沒有被病人的身份打倒人生，抗癌至今12年，過了確診末期癌症最難熬的第一年，大步欖過的她堅持繼續行善，一直至今。Linda沒忘記曾囑咐孩子要做個好人，身教孩子去行善，成為寄養家庭，並創立了結合環保與助人理念的「愛心二手站」。
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抗癌勇士龔黃螢敏（Linda），沒有被病人的身份打倒人生，抗癌至今12年，過了確診末期癌症最難熬的第一年，大步欖過的她堅持繼續行善，一直至今。Linda沒忘記曾囑咐孩子要做個好人，身教孩子去行善，成為寄養家庭，並創立了結合環保與助人理念的「愛心二手站」。
【湊得輕鬆啲】抗癌12載堅持行善開愛心二手站 超人媽媽身教3子女：珍惜與包容
抗癌勇士龔黃螢敏（Linda），沒有被病人的身份打倒人生，抗癌至今12年，過了確診末期癌症最難熬的第一年，大步欖過的她堅持繼續行善，一直至今。Linda沒忘記曾囑咐孩子要做個好人，身教孩子去行善，成為寄養家庭，並創立了結合環保與助人理念的「愛心二手站」。
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