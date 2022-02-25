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【潛力股精選】梁耀康：華潤電力（00836）

華潤電力（00836）今日急升逾8%，收報17.46元。內地發改委出手穩煤價，市場憧憬電力股成本減低，電力股受惠逆市回勇，獨立股評人梁耀康（Dave）指限煤價有利減低成本，華潤電力（00836）低位有支持，亦有分拆新能源業務憧憬，建議投資者可考慮買入，甚麼價位買入？止蝕、上望看多少？立即點擊收看／收聽：

 

**重溫《ET講股通》梁耀康：震盪餘波**

https://inews.hket.com/article/3188818

 

華潤電力（00836） 新能源 電力
今日 18:00
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【潛力股精選】梁耀康：華潤電力（00836）

華潤電力（00836）今日急升逾8%，收報17.46元。內地發改委出手穩煤價，市場憧憬電力股成本減低，電力股受惠逆市回勇，獨立股評人梁耀康（Dave）指限煤價有利減低成本，華潤電力（00836）低位有支持，亦有分拆新能源業務憧憬，建議投資者可考慮買入，甚麼價位買入？止蝕、上望看多少？立即點擊收看／收聽：

 

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