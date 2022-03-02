沙翁是港式懷舊小食，外脆內軟，加上表面的砂糖，有層次感之餘蛋香四溢，令人難以抗拒。今集《靚太廚房》請教四季酒店行政餅房主廚Ringo教大家做沙翁，亦會公開做出外脆內鬆軟空氣感沙翁的秘訣。
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沙翁是港式懷舊小食，外脆內軟，加上表面的砂糖，有層次感之餘蛋香四溢，令人難以抗拒。今集《靚太廚房》請教四季酒店行政餅房主廚Ringo教大家做沙翁，亦會公開做出外脆內鬆軟空氣感沙翁的秘訣。
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沙翁是港式懷舊小食，外脆內軟，加上表面的砂糖，有層次感之餘蛋香四溢，令人難以抗拒。今集《靚太廚房》請教四季酒店行政餅房主廚Ringo教大家做沙翁，亦會公開做出外脆內鬆軟空氣感沙翁的秘訣。
【靚太廚房】四季酒店行政總廚教整懷舊港式沙翁 公開外脆內鬆軟秘訣
沙翁是港式懷舊小食，外脆內軟，加上表面的砂糖，有層次感之餘蛋香四溢，令人難以抗拒。今集《靚太廚房》請教四季酒店行政餅房主廚Ringo教大家做沙翁，亦會公開做出外脆內鬆軟空氣感沙翁的秘訣。
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