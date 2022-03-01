【「你」想裝修】三代同堂超溫馨！豪裝70萬大翻新兼執位！ 30多年舊居屋變身現代風活潑親子宅

「你」想裝修

一家人簡簡單單生活，已經是最幸福的事！是次介紹舊居屋大翻新個案，位於馬鞍山的富安花園，實用面積582呎，採3房間隔。戶主多年前一手買入居屋，一家人同住30多年，近年孫女出生，三代同堂一齊住，十分熱鬧。一家四口住決意將舊居大翻新，享受更好的生活，請來室內設計師Alice為單位重新規劃家居空間，新裝修以活潑親子宅設計。