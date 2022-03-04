【地區‧人‧情】地球生態環境每況愈下 李樂詩博士︰尤其全球爆發疫人類大量使用即棄口罩 籲大眾勿忘環保

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相信大家對於李樂詩博士也不陌生，她曾付出30年時間踏足百次人跡罕至的南、北兩極，更是全球首位踏遍三極的香港女探險家，其後於1997年創立極地博物館基金，積極推動極地科普及考察與全球氣候變化的關係 ，再經過26年的努力，在2013年於香港中文大學校園內設立「香港賽馬會氣候變化館」，展出多年來在南、北極和青藏高原、珠穆朗瑪峰等雪域，所收集的珍貴資料，向公眾推廣氣候變化及環境保護的信息。