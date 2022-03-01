疫情嚴峻，大家都會選擇減少外出。但足不出戶，可以如何諮詢藥劑師意見，儲備藥物以備不時之需?家中各種「平安藥」的保存方法又有何注意?防疫產品如快速測試劑的正確使用方法，你又知道嗎?今集《活得健康啲》請來屈臣氏資深註冊藥劑師Vincent，講解線上醫療服務、分享正確藥物處理方法及快速抗原測試示範教學。
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疫情嚴峻，大家都會選擇減少外出。但足不出戶，可以如何諮詢藥劑師意見，儲備藥物以備不時之需?家中各種「平安藥」的保存方法又有何注意?防疫產品如快速測試劑的正確使用方法，你又知道嗎?今集《活得健康啲》請來屈臣氏資深註冊藥劑師Vincent，講解線上醫療服務、分享正確藥物處理方法及快速抗原測試示範教學。
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【活得健康啲】資深註冊藥劑師拆解藥物存放迷思 3大安全用藥建議+快測劑注意事項
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