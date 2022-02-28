【潛力股精選】梁耀康：網易（09999）

潛力股精選

網易（09999）績後股價造好，跌市下升逾4%，收報152.5元。網易去年第四季業績勝預期，大行評價正面，花旗銀行予「買入」評級，摩通維持「增持」評級，獨立股評人梁耀康（Dave）指睇好網易傳統遊戲、哈利波特新遊戲、雲音樂等業務發展理想，公布業績後消除不明朗因素，股價強勢，值得投資者買入及留意，現水平可買入嗎？上望水位多少？立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET講股通》梁耀康：內外變數**

https://inews.hket.com/article/3190511

