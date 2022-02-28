【潛力股精選】梁耀康：中電（00002）

潛力股精選

中電（00002）今日績後股價調整，跌0.6%，收報79.55元。中電去年盈利跌逾兩成半，主因包括中國內地煤炭價格高企，中電第四期中期股息為每股1.21港元。獨立股評人梁耀康（Dave）睇好內地穩煤價可解決盈利下降的主因，利好中電業務發展，亦認為中電息率理想、回報穩健，建議投資者可考慮買入，詳細策略及買入價，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET講股通》梁耀康：內外變數**

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