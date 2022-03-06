45歲童星出身的鄧一君，為了追求穩定收入，毅然放棄20年星途轉行保險界，成功在業界響朵名成利就，並娶妻誕女，轉眼間女兒鄧頌情（Kristen）已14歲大。一君坦言女兒進入青春期後性格變得冷酷、少說話、少笑容，作為爸爸只能默默支持她，或者煮餐好餸氹女兒開心。
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45歲童星出身的鄧一君，為了追求穩定收入，毅然放棄20年星途轉行保險界，成功在業界響朵名成利就，並娶妻誕女，轉眼間女兒鄧頌情（Kristen）已14歲大。一君坦言女兒進入青春期後性格變得冷酷、少說話、少笑容，作為爸爸只能默默支持她，或者煮餐好餸氹女兒開心。
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45歲童星出身的鄧一君，為了追求穩定收入，毅然放棄20年星途轉行保險界，成功在業界響朵名成利就，並娶妻誕女，轉眼間女兒鄧頌情（Kristen）已14歲大。一君坦言女兒進入青春期後性格變得冷酷、少說話、少笑容，作為爸爸只能默默支持她，或者煮餐好餸氹女兒開心。
【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯 創「美食論」推動乖女自律讀書
45歲童星出身的鄧一君，為了追求穩定收入，毅然放棄20年星途轉行保險界，成功在業界響朵名成利就，並娶妻誕女，轉眼間女兒鄧頌情（Kristen）已14歲大。一君坦言女兒進入青春期後性格變得冷酷、少說話、少笑容，作為爸爸只能默默支持她，或者煮餐好餸氹女兒開心。
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