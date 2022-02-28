【ET財智Talk】俄烏局勢升溫　內地股市將成資金避風港？　王良享談波動市況如何避險

ET財智Talk

俄羅斯、烏克蘭局勢升溫，歐美國家加緊制裁俄羅斯，對環球股市有何影響？美股今年面對加息及超級通脹，在估值偏高下，不少市場人士預計今年或有較大回調危機。另一方面，內地股市會否成為資金避風港？亂世中買金避險是否好選擇？《ET財智TALK》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享，講解在波動市況下，如何做好今年的資產部署。