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【ET開市直擊】俄烏談判左右大市 加息步伐有否變數？

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00：13 - 港股今日焦點速覽　
01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：45 - 亞太股市早段市況速報
03：22 - 俄烏談判結束   股市放鬆、金價仍未回落
07：29 - 俄烏局勢料短期膠著   油價、農產品價格仍企硬
08：08 - 納指似回穩   距離脫險仍有逾500點水位
09：03 - 美股現階段宜做中長踐部署    宜買買本土相關或資源類股份
09：46 - 俄烏局勢可否左右美國聯儲局加息步伐？3月加息仍無懸念？
12：30 - 潛力股推介：The Mosaic Company（MOS.US）
15：57 - 化肥股亦可留意Nutrien（NTR.US）亦可留意
16：41 - 港股上日市況速覽+北水盤路
17：46 - 本港傳「禁足」   停市機會有多大？大削市場對港股信心？
20：55 - 內房見曙光之際融創 （01918） 仍現違約風波    下一季仍要擔心
22：14 - 美金匯率升不少、港股料受困   3月未是撈貨時機
23：15 - 港股商品股較好   對比其他講市場同類股表現相對走弱
23：46 - 基建股或可睇價位撈底    不宜長踐部署
24：42 - 港股開市前市況速報
26：12 - ET個股推介：中國建築 （03311）
30：14 - 港股開市初段市況速報
31：13 - 觀眾問股：恒指下望會否見20800點？ 如實施禁足令會有甚麼影響？
35：20 - 觀眾問股：信義系業績好   信義光能 （00968） vs 信義玻璃 （00868） 揀邊隻？
39：04 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 有冇機會上10元以上？
41：52 - 觀眾問股：留意到農產品商品期貨升了不少   股票上有沒有可留意的？中糧 （00506） 、 一拖 （00038） 如何？
42：48 - 化肥股可選中海石油化學 （03983） 、中化化肥 （00297）
44：22 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.8元持貨    上望及止蝕價如何？
46：21 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 現價翻炒有冇風險？  未有貨可追入？
49：26 - 觀眾問股：中海油 （00883） 可現價入市？ 仍有上升空間？
52：15 - 觀眾問股：收租股夠殘未？ 現可低撈博全民檢測「小禁足」後回升？
52：40 - 可小注博入收租股領展 （00823）   九龍倉 （01997） 、希慎 （00014） 不太建議
54：48 - 觀眾問股：港交所 （00388） 可反彈上420元以上？
57：55 - 觀眾問股：友邦 （01299） 甚麼價位可買入？
1：00：13 - 港股、內地開市初段市況速報
1：00：48 - 財經日誌提提你

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今日 08:40
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