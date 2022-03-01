俄烏談判難達共識 大市最壞時間過未？

俄烏首次談判結束，將舉行次輪和談，道指上日一度下挫逾500點後跌幅收窄，收市跌166點，報33892點，納指倒升56點，報13751點。不過市場避險氣氛未見降溫，金價未見回落，即使美國及盟國考慮釋放石油儲備，油價仍高企，俄烏談判似乎難達共識，大市最壞時間過未？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》俄烏談判左右大市 加息步伐有否變數？**

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