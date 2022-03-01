本港「全民小禁足」停市機會有多大？即睇對恒指走勢影響如何

本港疫情肆虐，上日新冠肺炎確診個案急增至3.4萬宗，有傳政府於3月推行全民檢測時，將會同時實施「全民小禁足」，食衛局局長陳肇始更指不排除推禁足令兼停工停市，港股停市機會有多大？萬一停市，對恒指走勢影響如何？疫情失控，恒指3月走勢怎預示？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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