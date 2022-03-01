兩大不利因素纏擾港股 話你知邊類股份可以趁低吸納

港股今早輕微高開26點，恒指開報22739點，早段反覆偏軟，半日跌18點，收報22694點。俄羅斯、烏克蘭首輪談判無功而還，將舉行第二輪和談，除外圍俄烏局勢，港股仍受累內房憂慮、美元匯率走強等兩大不利因素，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）指，現市況有一類股份可趁低吸納短炒，是哪類股份？立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》俄烏談判左右大市 加息步伐有否變數？**

https：//inews.hket.com/article/3190803