收租股低撈揀邊隻？馮宏遠話呢隻可以小注買入博全民檢測、「小禁足」後回升

新冠疫情失控，商場人流大減，收租股涯沽，股價低殘，現階段想低撈收租股，博全民檢測、「小禁足」後經濟復甦，股價回升，可以揀邊隻？領展（00823）、九倉（01997）、希慎（00014）哪隻最值博？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）為你逐隻分析比較，兼提供短炒策略，立即點擊收看/收聽。

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