美股現階段宜做中長綫部署？馮宏遠：呢兩隻美股值得考慮

受累俄羅斯、烏克蘭局勢，美股波動未止，俄烏談判後，道指仍跌逾150點，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）指，早前低撈美股的進取投資者現已獲利，現時宜做中長踐部署，建議投資者可部署買入本土相關或資源類股份。他分析指，化肥供不應求，價格上升，為投資者推介兩隻化肥股，想知是哪兩隻化肥股及詳細策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》俄烏談判左右大市 加息步伐有否變數？**

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