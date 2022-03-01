踏入3月美國聯儲局議息在即 俄烏局勢會否左右加息步伐？

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俄羅斯、烏克蘭首輪談判不果，全球能源供應成憂慮，市場憂能源及糧食價格飆升，大增通脹壓力。俄烏局勢未明，會否左右美國聯儲局加息步伐？高盛上調美國通脹預測至3.7%，維持加息7次預測，3月加息仍然無懸念？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）預計加息步伐改變機會微，3月加幾多厘息？立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET開市直擊》俄烏談判左右大市 加息步伐有否變數？**

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