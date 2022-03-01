【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

溫股知新

01:20 外圍對港股影響

02:25 港股市寬未算好

02:50 俄烏危機對港股影響

04:45 俄烏危機令油價飈升

08:00 先留意3月12 聯儲局議息

09:20 恒指應短期應返23500頸線位

11:20 恒指先低後高

13:00 重溫新七小福 蒙牛 02319

14:25 滔博 06110

15:10 新特能源 01799

16:00 中集安瑞科 03899

19:30 首季不買科技股

20:55 豐盛生活服務 00331

24:55 嘉泓物流 02130

26:00 信義光能 00968

30:50 信達生物 01801

32:50 Q&A 信義光能 00968 16元有貨

34:40 華潤啤酒 00291

39:40 華潤電力 00836

40: 01 華潤置地 01109

41:22 港華智慧能源 01083

43:19 贛鋒鋰業 01772

45:50 騰訊控股 00700

49:10 中國旺旺 00151

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription