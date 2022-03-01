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【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

01:20 外圍對港股影響
02:25 港股市寬未算好
02:50 俄烏危機對港股影響
04:45 俄烏危機令油價飈升
08:00 先留意3月12 聯儲局議息
09:20 恒指應短期應返23500頸線位
11:20 恒指先低後高 
13:00 重溫新七小福 蒙牛 02319
14:25 滔博 06110
15:10 新特能源 01799
16:00 中集安瑞科 03899 
19:30 首季不買科技股
20:55 豐盛生活服務 00331
24:55 嘉泓物流 02130
26:00 信義光能 00968
30:50 信達生物 01801
32:50 Q&A 信義光能 00968 16元有貨
34:40 華潤啤酒 00291
39:40 華潤電力 00836
40: 01 華潤置地 01109
41:22 港華智慧能源 01083
43:19 贛鋒鋰業 01772
45:50 騰訊控股 00700
49:10 中國旺旺 00151

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溫股知新
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