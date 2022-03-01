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【潛力股精選】孫運喜：浙江滬杭甬（00576）

公路股浙江滬杭甬（00576）股價今日升近1%，一度破頂創月內高位，高見7.12元，最終收報7.11元。俄羅斯、烏克蘭首輪談判不果，局勢未穩，大市震盪波動未止，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）看好浙江滬杭甬防守性強，走勢「靚仔」，加上估值低及股息高，建議投資者可考慮買入，甚麼價位買入？策略如何？立即點擊收看／收聽。

 

**重溫《ET講股通》孫運喜：反彈關鍵**

https://inews.hket.com/article/3191620

 

浙江滬杭甬（00576） 公路股
潛力股精選
今日 17:45
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【潛力股精選】孫運喜：浙江滬杭甬（00576）

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