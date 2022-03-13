將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

很多人說這是最壞的時代，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機，他因為停課在離開工作7年的學校時，無法面對面與學生家長好好說再見，到將循履新時也經歷了最冷清的開學日，他選擇安然面對。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3152515?r=cpsdlc

將軍澳循道衛理小學 校長訪問 小學 學校 老師 將軍澳
湊得輕鬆啲
今日 10:00
詳情
×

【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

很多人說這是最壞的時代，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機，他因為停課在離開工作7年的學校時，無法面對面與學生家長好好說再見，到將循履新時也經歷了最冷清的開學日，他選擇安然面對。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3152515?r=cpsdlc

播放中
4:23
【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活
湊得輕鬆啲
今日 10:00
【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活
8:14
【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書
湊得輕鬆啲
10:00 2022/03/06
【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書
3:56
【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久　港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過
湊得輕鬆啲
10:00 2022/02/20
【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久　港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過
5:40
【湊得輕鬆啲】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔　盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂
湊得輕鬆啲
10:00 2022/02/13
【湊得輕鬆啲】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔　盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂
5:13
【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角
湊得輕鬆啲
10:00 2022/02/06
【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角
6:15
【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運
湊得輕鬆啲
10:00 2022/01/30
【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運
5:15
【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得
湊得輕鬆啲
10:00 2022/01/23
【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得
4:41
【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得
湊得輕鬆啲
10:00 2022/01/16
【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得
6:21
【湊得輕鬆啲】3大性格培養成就十優女兒麥明詩　麥何小娟︰有自信心才能自學
湊得輕鬆啲
10:00 2022/01/09
【湊得輕鬆啲】3大性格培養成就十優女兒麥明詩　麥何小娟︰有自信心才能自學
3:58
【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女
湊得輕鬆啲
10:00 2022/01/02
【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女
4:45
【湊得輕鬆啲】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/26
【湊得輕鬆啲】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
4:53
【湊得輕鬆啲】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/19
【湊得輕鬆啲】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子
4:37
【湊得輕鬆啲】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/12
【湊得輕鬆啲】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物
9:07
【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題
湊得輕鬆啲
10:00 2021/12/05
【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題
5:49
【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/28
【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係
5:37
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/21
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
5:00
【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/14
【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
6:58
【湊得輕鬆啲】爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/07
【湊得輕鬆啲】爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位
8:11
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/31
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
7:04
【湊得輕鬆啲】任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/24
【湊得輕鬆啲】任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道