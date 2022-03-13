【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

很多人說這是最壞的時代，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機，他因為停課在離開工作7年的學校時，無法面對面與學生家長好好說再見，到將循履新時也經歷了最冷清的開學日，他選擇安然面對。
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很多人說這是最壞的時代，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機，他因為停課在離開工作7年的學校時，無法面對面與學生家長好好說再見，到將循履新時也經歷了最冷清的開學日，他選擇安然面對。
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很多人說這是最壞的時代，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機，他因為停課在離開工作7年的學校時，無法面對面與學生家長好好說再見，到將循履新時也經歷了最冷清的開學日，他選擇安然面對。
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很多人說這是最壞的時代，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機，他因為停課在離開工作7年的學校時，無法面對面與學生家長好好說再見，到將循履新時也經歷了最冷清的開學日，他選擇安然面對。
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