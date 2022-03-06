【TOPick柴犬追星】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候

TOPick柴犬追星

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）在參加《全民造星》時期，已經走出一個屬於他獨有的妖魅風格，出道踏入第4年，單飛出歌的機會終於降臨到Jeremy身上。

Jeremy首支單飛歌《半》為樂迷帶來驚喜，他把妖艷與型格演繹細膩，MV與歌曲概念完整，Jeremy接受TOPick專訪並預告今年不只推出一首作品。

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