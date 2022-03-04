【理財Star Talk】楊卓娜悔投資貪勝不知輸　「差唔多輸咗層樓」　20年前置業持貨至今升值500萬

理財Star Talk

楊卓娜與妹妹楊茜堯（前名楊怡）先後加入電視台，一同踏上演藝之路。演藝事業以外，她早在20年前獨具慧眼，與妹妹合資購買將軍澳約700呎單位，當時樓價只需200多萬元，持貨至今已升值500萬元。回望當初放棄花費享樂而供樓，楊卓娜從不覺得辛苦，反而覺得買磚頭換得安身之所相當值得。