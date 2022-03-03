【ET開市直擊】港股創兩年新低 滙豐破底有冇力翻身

ET開市直擊

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00：20 - 港股今日焦點速覽

01：29 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：18 - 亞太股市早段市況速報

03：57 - 港股上日市況速覽+北水盤路

05：27 - 恒指創兩年新低 港股未過危險期？

06：02 - 港股已穿雙底頸綫23500點 有機會再試低

07：23 - 油價急升 如談判膠著俄烏局勢對港股影響仍大

09：11 - 俄烏局勢僅港股第一關 加息放緩對滙豐 （00005） 不利

10：19 - 未見利好因素可對港股樂觀 未來幾日宜觀望不宜買貨

11：13 - 滙豐 （00005） 短綫有回升？加息炒作未消散

12：23 - 滙豐 （00005） 僅達市場預期下限、派息未明朗

13：10 - 滙豐 （00005） 首季佣金收入將大減 受累銀行分行關閉

14：31 - 買入滙豐 （00005） 要考慮防疫措施及業績表現

15：30 - 收租股、飲食股、專注本地業務銀行股受累疫情

16：30 - 觀眾問股：九倉 （01997） 見底未？打算博疫苗接種率九成會炒上點睇？

17：30 - 留意收租股租收未必受商戶銷量影響 真正問題在於投資物業減值

18：38 - 領展 （00823） 2020年業績受累投資物業減值 即使租收高仍虧損

20：14 - 九倉 （01997） 短期反彈要減磅？全民檢測過後留意業績

21：23 - 觀眾問股：收租股恒基 （00012） 、新地 （00016） 、信和 （00083） 、嘉里建設 （00683） 、太古地產 （01972） 、九倉 （01997） 疫情下會否錄得兩至三成跌幅？

24：20 - 三大原因兩會後A股跑贏港股：炒作貨幣政策寬鬆、政治敏感度低、不受累監管風險

27：08 - 未來3個月內A股跑贏港股 受惠國策推動經濟數據回暖

28：25 - 勿因通脹亂買貨 對沖通脹可考慮本港綠色債券

29：20 - 兩會今年主要穩經濟、高品質 基建、碳中和等受惠

30：40 - 基建股、水泥股可繼續留意

30：54 - 潛力股推介：海螺水泥 （00914）

33：22 - 港股開市市況速報

35：29 - ET個股推介：中交建 （18000）

39：44 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 、申洲國際 （02313） 面對的問題一樣？

42：43 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 現價可買入？

44：16 - 觀眾問股：福耀玻璃 （03606） 38元有貨要止蝕？ 有機會下試33元？

46：33 - 恒指仍有1300點潛在跌幅 持貨要考慮減磅？

47：15 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 升穿溫傑目標價已止賺 回調多少可再入？

48：31 - 新「七小福」跟進：港交所 （00388） 、友邦 （01299） 短綫先等等

50：07 - 觀眾問股：A股ETF揀邊隻？ 南方明晟A50 （03003） 長綫跑贏A股指數可買入？

52：27 - 觀眾問股：中交建 （01800） 甚麼價位可買入？

54：39 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 7.1元買入要換碼海螺水泥 （00914） 嗎？

56：42 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元買入怎操作？

1：00：14 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入中長綫收息？ 止蝕位和上望多少？

1：01：16 - 高息股推介：GX恒生高股息率 （03110） 、華夏香港銀行股 （03143） 、三星高息房託 （03187） 、豐盛生活服務 （00331）

1：03：35 - 觀眾問股：快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、小鵬汽車 （09868） 點揀？ 騰訊 （00700） 更可取？

1：05：23 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 商場租金、車務廣告收入大減對股價影響多大？

1：07：21 - 港股開市初段市況速報

1：07：51 - 財經日誌提提你