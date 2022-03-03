港鐵66減班次影響車務廣告收入 3月10日公布業績前可撈底？

港鐵（00066）連跌7個交易日後，今午稍為反彈升近2%。本港疫情不斷惡化，港鐵累計約有1300名員工染疫，公司縮減班次、車務廣告和旗下商場租金大減下，走勢已現死亡交叉利淡訊號，價殘下於3月10日公布末期業績前可撈底？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）不睇好其全年業績，全破底後甚麼時機才可撈底？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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https://inews.hket.com/article/3192987
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