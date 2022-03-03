【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）

潛力股精選

創科實業（00669）績後股價造好，一度飆逾一成破頂，創月內高位見141.6元，全日升幅達9%，收報136.1元。獨立股評人梁耀康（Dave）睇好創科實業業績「對板」、業務前景穩健，上望仍有逾一成潛在升幅，建議投資者可睇位買入，想知咩價位買入、買入策略如何，立即點擊收看／收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：最強vs最弱藍籌**

https://inews.hket.com/article/3193669