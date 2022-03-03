將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）

創科實業（00669）績後股價造好，一度飆逾一成破頂，創月內高位見141.6元，全日升幅達9%，收報136.1元。獨立股評人梁耀康（Dave）睇好創科實業業績「對板」、業務前景穩健，上望仍有逾一成潛在升幅，建議投資者可睇位買入，想知咩價位買入、買入策略如何，立即點擊收看／收聽。

 

**重溫《ET講股通》梁耀康：最強vs最弱藍籌**

https://inews.hket.com/article/3193669

 

潛力股精選
今日 19:00
詳情
×

【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）

創科實業（00669）績後股價造好，一度飆逾一成破頂，創月內高位見141.6元，全日升幅達9%，收報136.1元。獨立股評人梁耀康（Dave）睇好創科實業業績「對板」、業務前景穩健，上望仍有逾一成潛在升幅，建議投資者可睇位買入，想知咩價位買入、買入策略如何，立即點擊收看／收聽。

 

**重溫《ET講股通》梁耀康：最強vs最弱藍籌**

https://inews.hket.com/article/3193669

 

播放中
2:24
【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）
潛力股精選
今日 19:00
【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）
2:30
【潛力股精選】孫運喜：萬國數據（09698）
潛力股精選
18:00 2022/03/02
【潛力股精選】孫運喜：萬國數據（09698）
2:14
【潛力股精選】孫運喜：浙江滬杭甬（00576）
潛力股精選
17:45 2022/03/01
【潛力股精選】孫運喜：浙江滬杭甬（00576）
3:41
【潛力股精選】馮宏遠：The Mosaic Company（MOS.US）
潛力股精選
16:15 2022/03/01
【潛力股精選】馮宏遠：The Mosaic Company（MOS.US）
2:38
【潛力股精選】梁耀康：中電（00002）
潛力股精選
17:15 2022/02/28
【潛力股精選】梁耀康：中電（00002）
2:27
【潛力股精選】梁耀康：網易（09999）
潛力股精選
17:00 2022/02/28
【潛力股精選】梁耀康：網易（09999）
3:36
【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）
潛力股精選
17:45 2022/02/24
【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）
2:33
【潛力股精選】孫運喜：農業銀行（01288）
潛力股精選
17:45 2022/02/23
【潛力股精選】孫運喜：農業銀行（01288）
3:17
【潛力股精選】孫運喜：錦欣生殖（01951）
潛力股精選
17:30 2022/02/22
【潛力股精選】孫運喜：錦欣生殖（01951）
4:18
【潛力股精選】梁耀康：中聯通（00762）
潛力股精選
17:30 2022/02/21
【潛力股精選】梁耀康：中聯通（00762）
2:05
【潛力股精選】梁耀康：江西銅（00358）
潛力股精選
17:30 2022/02/18
【潛力股精選】梁耀康：江西銅（00358）
2:21
【潛力股精選】梁耀康：維達國際（03331）
潛力股精選
17:30 2022/02/17
【潛力股精選】梁耀康：維達國際（03331）
2:30
【潛力股精選】溫傑：福耀玻璃（03606）
潛力股精選
15:00 2022/02/17
【潛力股精選】溫傑：福耀玻璃（03606）
1:19
【潛力股精選】溫傑：嘉泓物流（02130）
潛力股精選
13:00 2022/02/17
【潛力股精選】溫傑：嘉泓物流（02130）
2:18
【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）
潛力股精選
12:30 2022/02/17
【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083）
2:57
【潛力股精選】孫運喜：重慶銀行（01963）
潛力股精選
17:30 2022/02/16
【潛力股精選】孫運喜：重慶銀行（01963）
3:28
【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099）
潛力股精選
17:30 2022/02/15
【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099）
2:42
【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）利好因素眾多
潛力股精選
19:00 2022/02/14
【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）利好因素眾多
2:38
【潛力股精選】梁耀康：中國建材(03323)
潛力股精選
18:45 2022/02/10
【潛力股精選】梁耀康：中國建材(03323)
3:22
【潛力股精選】孫運喜：江西銅業(00358)
潛力股精選
17:30 2022/02/09
【潛力股精選】孫運喜：江西銅業(00358)