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【童學園】由英文差到考英中全級第一　好學男生朗讀課文練口音不怕面懵

新學年有學生升中展開求學新一頁，鄭偉誠與歐愷莹同是獻主會溥仁小學的舊生，並先後升讀中華基督教會協和書院，分別就讀中二及中一。這對小學師兄妹學英文比別人遲起步，卻無阻他們克服語文的決心，偉誠更考上英中全級第一，優異成績是他努力的回報。

全文: https://topick.hket.com/article/3058870

英文科 基督教 中華基督教會協和書院 獻主會溥仁小學 小學
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【童學園】由英文差到考英中全級第一　好學男生朗讀課文練口音不怕面懵

新學年有學生升中展開求學新一頁，鄭偉誠與歐愷莹同是獻主會溥仁小學的舊生，並先後升讀中華基督教會協和書院，分別就讀中二及中一。這對小學師兄妹學英文比別人遲起步，卻無阻他們克服語文的決心，偉誠更考上英中全級第一，優異成績是他努力的回報。

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