俄烏戰事對美股影響仍是短綫？一個指標判斷美股何時擺脫弱勢

烏克蘭核電廠遭俄軍襲擊，消息拖累美股道指期貨一度跌逾200點，道指上日跌近百點，收報33794點。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指美股三大指數弱，支持位變阻力位，要留意道指一個關鍵位，守穩才擺脫弱勢，關鍵位在哪？俄烏戰事對美股影響仍是短綫？抑或已變成中綫不利因素？立即點擊收看/收聽詳細分析。

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