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【地產站Weekly Talk】爪哇現身說法講解新地王規劃 疫情過後樓價迎「報復式反彈」？

爪哇疫下仍以高價投得淺水灣南灣道住宅地，呎價貴絕全港官地。究竟發展商將如何發展這個地王項目？集團日後的投地策略如何？另外，最新一份財政預算案宣布，會再放寬按揭保險樓價上限，新鮮出爐的「茂波Plan」對樓市有何影響？而第五波疫情持續，發展商會否轉為看淡本年樓價發展？本集請到爪哇營業部總經理陳愷鑫與我們分享他的看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

 

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今日 10:00
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【地產站Weekly Talk】爪哇現身說法講解新地王規劃 疫情過後樓價迎「報復式反彈」？

爪哇疫下仍以高價投得淺水灣南灣道住宅地，呎價貴絕全港官地。究竟發展商將如何發展這個地王項目？集團日後的投地策略如何？另外，最新一份財政預算案宣布，會再放寬按揭保險樓價上限，新鮮出爐的「茂波Plan」對樓市有何影響？而第五波疫情持續，發展商會否轉為看淡本年樓價發展？本集請到爪哇營業部總經理陳愷鑫與我們分享他的看法。

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