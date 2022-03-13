MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出本年度首支個人單曲《Mr. Stranger》，在新歌MV內，教主化身貴氣吸血鬼帶來勁舞，而《Mr. Stranger》MV上架3天已累積超過180萬點擊率，成績亮眼，神徒也留言稱很想被教主吸血呢！
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MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出本年度首支個人單曲《Mr. Stranger》，在新歌MV內，教主化身貴氣吸血鬼帶來勁舞，而《Mr. Stranger》MV上架3天已累積超過180萬點擊率，成績亮眼，神徒也留言稱很想被教主吸血呢！
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今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】Anson Lo親解新歌MV關鍵位 教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出本年度首支個人單曲《Mr. Stranger》，在新歌MV內，教主化身貴氣吸血鬼帶來勁舞，而《Mr. Stranger》MV上架3天已累積超過180萬點擊率，成績亮眼，神徒也留言稱很想被教主吸血呢！
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