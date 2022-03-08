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【活得健康啲】前港龍空姐脫下制服 能屈能伸轉行揸電單車送外賣

經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3192475/

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【活得健康啲】前港龍空姐脫下制服 能屈能伸轉行揸電單車送外賣

經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。

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【活得健康啲】資深註冊藥劑師拆解藥物存放迷思 3大安全用藥建議+快測劑注意事項
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【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗　藥劑師解構4類兒童不宜接種
活得健康啲
10:00 2022/02/22
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【活得健康啲】BB飲奶沒抹乾面頸易誘發濕疹　中醫教小兒濕疹止痕護理貼士
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10:00 2022/02/15
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【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手
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