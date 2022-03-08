經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。
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經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。
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經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。
【活得健康啲】前港龍空姐脫下制服 能屈能伸轉行揸電單車送外賣
經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。
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