【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

TOPick診症室

本港疫情嚴峻，可能你是確診者或者有同住家人中招，或者身體都有好多朋友確診，甚至要隔離或入院治療，市民抗疫身心都大壓力，今集《TOPick診症室》聽聽確診者心聲，專家分享如何紓緩染疫精神壓力。

《TOPick診症室》一連3集抗疫系列，今集由確診者親述改善徵狀方法，心理學家教如何紓緩染疫精神壓力。註冊輔導心理學家吳芷嫣指，疫情下發現多人有抑鬱或焦慮情況求助個案，有人出現密集清潔行為，最後變成不可以不潔淨的強迫行為，繼而影響自己正常生活。