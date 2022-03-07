俄羅斯入侵烏克蘭，引發多國對俄羅斯實施金融制裁，對市場會有哪些深遠影響？對金融系統、環球資金鏈及供應鏈或進出口貿易有何打擊？在市況不明朗下，加密貨幣及黃金為何有望成為贏家？《ET財智TALK》富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光，為你分析俄烏局勢對後市影響，以及短期市況應如何操作。
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俄羅斯入侵烏克蘭，引發多國對俄羅斯實施金融制裁，對市場會有哪些深遠影響？對金融系統、環球資金鏈及供應鏈或進出口貿易有何打擊？在市況不明朗下，加密貨幣及黃金為何有望成為贏家？《ET財智TALK》富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光，為你分析俄烏局勢對後市影響，以及短期市況應如何操作。
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【ET財智Talk】歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響
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