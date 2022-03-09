大角咀單幢新盤利‧晴灣23，為有利集團首個與市建局合作發展的市區重建項目。該廈目前已入伙，不論租務成交抑或現有租盤，皆由1房戶主導。是次地產站帶大家參觀的1房租盤，位處高層B室，實用面積282平方呎，向東北，外望大角咀一帶樓景，現以1.48萬元放租。
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大角咀單幢新盤利‧晴灣23，為有利集團首個與市建局合作發展的市區重建項目。該廈目前已入伙，不論租務成交抑或現有租盤，皆由1房戶主導。是次地產站帶大家參觀的1房租盤，位處高層B室，實用面積282平方呎，向東北，外望大角咀一帶樓景，現以1.48萬元放租。
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【2分鐘睇樓團】利‧晴灣23現有16個租盤 282呎高層1房叫租1.48萬元
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