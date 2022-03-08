小鵬汽車（09868）再瀉近9％ 跌勢幾時喘定？

近日車股持續弱勢，小鵬汽車（09868）今日繼續向下，股價插水式下跌，最低更跌近10％，現時跌幅仍然有近9％。華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）亦認為股價現跌穿香港上市價，短期前景麻麻。預期股價要守多一成才有喘定空間。究竟有貨投資者點樣部署？

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