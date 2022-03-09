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港股跌穿疫情底點部署？ 溫傑教你留意5大指標

受俄烏戰事拖累，港股連日跌勢未止，連2020年3月時的疫情底也一舉跌穿，有不少股民開始想入市撈底，溫傑指跌市難估底，入市前宜檢視5大指標。想知是哪5大指標，請收看今集《溫股知新》。

疫情 撈底 港股
今日 11:20
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港股跌穿疫情底點部署？ 溫傑教你留意5大指標

受俄烏戰事拖累，港股連日跌勢未止，連2020年3月時的疫情底也一舉跌穿，有不少股民開始想入市撈底，溫傑指跌市難估底，入市前宜檢視5大指標。想知是哪5大指標，請收看今集《溫股知新》。