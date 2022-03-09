美宣佈對俄實施能源禁運 唐牛預期美股波動市仍然持續

俄烏局勢仍然緊張，美國總統拜登昨晚宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和其他能源進口，以懲罰俄羅斯的侵略行為。同時宣佈釋放原油戰略儲備增加供應，道指昨日先升後回。獨立股評人唐牛認為最需要關注原油價格，會影響經濟復甦的節奏。市場恐慌情緒令股市較為波動。究竟美股跌定未？詳細分析，立即點擊收看/收聽。

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