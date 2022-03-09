將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
美宣佈對俄實施能源禁運 唐牛預期美股波動市仍然持續

俄烏局勢仍然緊張，美國總統拜登昨晚宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和其他能源進口，以懲罰俄羅斯的侵略行為。同時宣佈釋放原油戰略儲備增加供應，道指昨日先升後回。獨立股評人唐牛認為最需要關注原油價格，會影響經濟復甦的節奏。市場恐慌情緒令股市較為波動。究竟美股跌定未？詳細分析，立即點擊收看/收聽。

 

#俄烏局勢 #拜登 #能源禁運 #原油儲備 #先升後回 #加息 #香港經濟日報 #開市追揸沽 #唐牛 #洪艾爾

 

*汽車股坐過山車急挫 LME鎳價暴升怎防守重溫？重溫今早《ET開市直擊》**

https://inews.hket.com/article/3197871

石油 天然氣 美股 美國
今日 14:15
詳情
×

美宣佈對俄實施能源禁運 唐牛預期美股波動市仍然持續

俄烏局勢仍然緊張，美國總統拜登昨晚宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和其他能源進口，以懲罰俄羅斯的侵略行為。同時宣佈釋放原油戰略儲備增加供應，道指昨日先升後回。獨立股評人唐牛認為最需要關注原油價格，會影響經濟復甦的節奏。市場恐慌情緒令股市較為波動。究竟美股跌定未？詳細分析，立即點擊收看/收聽。

 

#俄烏局勢 #拜登 #能源禁運 #原油儲備 #先升後回 #加息 #香港經濟日報 #開市追揸沽 #唐牛 #洪艾爾

 

*汽車股坐過山車急挫 LME鎳價暴升怎防守重溫？重溫今早《ET開市直擊》**

https://inews.hket.com/article/3197871